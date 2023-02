Kevin De Bruyne sur le podium des joueurs les plus percutants au monde

La lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES présente cette semaine les joueurs les plus percutants du globe. Et un Diable rouge figure sur le podium puisque Kevin De Bruyne se classe troisième, derrière le Catalan Ousmane Dembelé et le Madrilène Vinicius. Le nouvel arrivant du Bayern, Joao Cancelo, est quant à lui le profil défensif avec le plus de percussion.