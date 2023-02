”Il peut jouer il est complètement fit et il a du temps de jeu dans les jambes, dit Brian Riemer. “Il ne s’est entraîné qu’aujourd’hui et il est donc trop tôt pour lui de commencer le match à Ostende. Il sera sur le banc. Même en l’absence de Raman (suspendu) nous avons des options.”

Riemer s’est dit satisfait du mercato avec l’arrivée de Slimani. “On connaissait bien le joueur et on s’est renseigné à son sujet. Nous avons contacté du monde en Angleterre et au Portugal. Je suis persuadé qu’il apportera des qualités que nous n’avons pas dans l’équipe. Il est grand, puissant et peut devenir un point de fixation pour nous. Il nous offrira également plus de présence dans le rectangle.”