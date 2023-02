Reconstitution : Arokodare aurait gagné 82 000 euros par mois à Anderlecht mais Bayat et Frenay en ont décidé autrement

L’attaquant devait signer à Anderlecht. Son profil a été proposé à Fredberg et ses collaborateurs il y a quelques jours par un agent. Le Danois n’a pas donné de réponse sur le moment. Le club, via Dries Belaen, le directeur du recrutement, a, par la suite, négocié en direct avec le club de Arokodare, ne passant pas par l'agent du joueur, actuellement indisponible pour cause de maladie.

Tout était réglé mardi en journée. Les clubs avaient un accord sur un dédommagement à payer pour les cinq mois de prêt et avaient fixé une option d’achat de 2.5 millions dans le contrat du joueur.

Le contrat liant Anderlecht au Nigérian de 22 ans jusqu’en fin de saison était prêt. Le joueur voulait l’accepter. Il ne manquait plus que les signatures des différentes parties. Son salaire était fixé à 82 000 euros par mois jusqu’au 30 juin. Tous les détails techniques convenaient au joueur et au club. Le joueur avait même passé sa visite médicale avant de finaliser le deal.

Mogi Bayat et Didier Frenay ont vu une fenêtre s'ouvrir avec le départ d'Onuachu alors qu'Arokodare avait passé sa visite médicale et était prêt à signer à Anderlecht.

Didier Frenay et Mogi Bayat en ont décidé autrement. Anderlecht est tombé des nues quand l’agent mandaté par le joueur, Didier Frenay (avec qui le club est en conflit depuis le transfert de Dimata), a fait volte-face. Selon nos informations, Mogi Bayat a été mis au courant par la direction d’Amiens, avec qui il entretient un lien amical, de l’intérêt d’Anderlecht. Avec le début des négociations entre Genk et Southampton pour le transfert de Paul Onuachu, Bayat a vu en Arokodar un potentiel renfort pour Genk. L’agent a proposé à Frenay de collaborer et de refuser la proposition d’Anderlecht pour filer à Genk. Dimitri De Condé, le patron sportif de Genk, pressé par l’approche de la fin du mercato, a sauté sur l’occasion.

Les Limbourgeois ont offert des conditions largement plus avantageuses au joueur – un meilleur contrat à plus long terme (4,5 ans) et la perspective de jouer le titre – et n’ont eu aucun mal à convaincre Amiens de donner son accord. Les pensionnaires de Ligue 2 n’ont pas hésité entre un prêt et les cinq millions assurés proposés par Genk. Jesper Fredberg est dégoûté du comportement de Genk et de sa manière de recruter. La poignée de main entre Dimitri De Condé et le CEO d’Anderlecht lors du prochain match entre les deux clubs s’annonce glaciale.

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺, 𝗧𝗼𝗹𝘂! 🔵⚪



De jonge Nigeriaan tekent een contract voor 4,5 seizoenen in de Cegeka Arena.



Veel succes en welkom bij onze #mijnploeg, Tolu. 💙



Lees meer 🔗 https://t.co/qxB9Tq8njj pic.twitter.com/Jzz15PpRgi — KRC Genk (@KRCGenkofficial) February 1, 2023

Après avoir sondé d’autres pistes, Anderlecht a finalement jeté son dévolu sur Islam Slimani. L’attaquant a cassé son contrat avec Brest pour signer un contrat de six mois avec le RSCA après la fin officielle du mercato.