Onze matchs sans défaite en Ligue 1 pour Will Still et Reims après avoir battu Lorient

Sous la direction de Will Still, averti par l'arbitre (13e), Thibault De Smet et Thomas Foket ont occupé les flancs de la défense rémoise pendant toute la rencontre. Maxime Busi est quant à lui resté sur le banc.

Brecht Dejaegere et Toulouse ont remporté une large victoire contre Troyes, 4-1. Balde a donné l'avantage à l'ESTAC en début de match sur pénalty (12e), mais Dallinga (16e) et Chaibi (36e) ont mis le Téfécé aux commandes. Van den Boomen sur penalty (55e) et Onaiwu (88e) ont ensuite assuré les trois points toulousains.

Le capitaine toulousain Brecht Dejaegere a disputé 84 minutes de jeu avant d'être remplacé.

Lille et Clermont, avec Maximiliano Caufriez titulaire et présent pendant toute la rencontre, ont quant à eux partagé l'enjeu, 0-0.

Au classement, Reims remonte temporairement à la 9e place avec 29 points, à égalité avec Toulouse qui est 10e. Lille, 6e, et Lorient, 7e, comptent tous les deux 35 points. Clermont s'intercale en 8e place avec 30 points. Troyes est 15e avec 19 points.