Premier League: Sean Dyche remplace Frank Lampard à Everton

Dyche, 51 ans, a débuté sa carrière d'entraîneur à Watford, où il a dirigé les U18 et occupé le poste d'adjoint avant de prendre la tête de l'équipe première entre 2011 et 2012. En octobre 2012, il a été nommé entraîneur de Burnley. Un poste qu'il a conservé pendant près de dix ans. Il a obtenu deux promotions en Premier League, en 2014 et en 2016, maintenant le club pendant six saisons parmi l'élite du football anglais. Il a été licencié en avril dernier alors que le club était en passe d'être relégué. Burnley est aujourd'hui entraîné par Vincent Kompany.