En réalité, il s’agit d’anciens terrains de football en Belgique que l’Union Belge de football rénove dans le but d’installer des mini-terrains de proximité. Et si du côté de St-Niklaas, Lierre et Hasselt, on compte déjà trois lieux mis à disposition, avec entraîneurs référés, la fédération belge de football a communiqué six nouveaux lieux où auront lieu les projets : Bilzen, Genk, Waregem, Vilvorde, Halle et Lokeren.

En y regardant de plus près, on peut donc observer que tous ces lieux se situent en Flandre. Et en acceptant le fait que Vilvorde n’est pas relié à Bruxelles, la capitale et la Wallonie semblent étrangement boudées.

Pierre Cornez, attaché de presse de l’Union Belge, s’attendait à ces remarques. D’ailleurs, lui-même reconnaît ce déséquilibre. "Il y a un déséquilibre entre la Flandre et la Wallonie, c’est vrai. Pourtant, notre volonté est bien d’avoir des Belgian Red Courts partout en Belgique. On essaye donc bien d’avancer sur des projets ciblés en Wallonie et je confirme qu’il y a des négociations avec les autorités communales. Je ne saurais pas donner les raisons précises de ce déséquilibre, peut-être qu’en Wallonie, les autorités sont moins intéressés mais je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Tout ce que je peux vraiment dire, c’est que nous espérons tous que les différents projets aboutissent."

En attendant, l’Union Belge recherche toujours deux Court Coaches, un garçon et une fille âgés de 16 à 26 ans, ainsi qu’un Court Coordinator pour les projets actuellement… flamands.