L’avis de l’expert : La blessure de Trebel va faire mal au budget

La vraie mauvaise nouvelle du jour n’est pas la bête exclusion de Benito Raman mais bien la nouvelle blessure d’Adrien Trebel. Pas spécialement pour son impact sur terrain. Le Français est considéré comme un remplaçant par Brian Riemer et n’a plus d’avenir à Anderlecht. Puis, sa blessure n’a pas l’air extrêmement grave. “On saura dans les jours à venir si c’est grave ou non, a expliqué Riemer. “Adrien a senti une douleur aux ischios. Il pensait pouvoir continuer mais avait mal. Vu l’intensité de fin de match, nous n’avons pas pris de risques. ”