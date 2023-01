La belle joie du Belge Will Still, invaincu comme coach de Reims en 12 matches en arrachant le nul au PSG (vidéos)

Et ça continue! Nommé entraîneur du Stade de Reims à la mi-octobre, Will Still n'a jamais connu la défaite. Ce n'est pas passé loin ce dimanche 29 janvier 2023 au PSG mais les Rémois ont réussi à obtenir un point dans les arrêts de jeu.