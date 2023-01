En reprenant l’équipe d’Erpion B il y a deux semaines, en troisième provinciale du Hainaut, Alain Cortella prouve une nouvelle fois tout son amour pour le football.

À 70 ans, l’entraineur vit, en effet, sa 46eme année comme T1. Mais face à Boussu-Lez-Walcourt, 14e au classement, son équipe a été contrainte au partage 2-2.

2. Ambiance à Farciennes

Battu 6-2 du côté de Bouffioulx, Jérôme Deraedt, l’entraineur de Farciennes, semblait visiblement très fâché sur un de ses joueurs, Latif Kanusagi. "Nous avons été scandaleux. On s’est mis en difficulté avec deux expulsions, dont l’une stupide alors qu’on hésitait à faire sortir Kanusagi à la mi-temps car il était déjà jauni. Trois minutes après la reprise, il sèche un joueur par-derrière."

Ambiance, ambiance...

3. Quadruplé pour Tidjani Heddadji

En première provinciale du Hainaut, Peruwelz et Soignies s’affrontaient dans l’optique à la course au top 5. Mais si on pouvait s’imaginer une rencontre disputée, il n’en fut finalement rien. La faute au local Tidjani Heddadji, auteur de quatre des cinq buts inscrits par son équipe, qui fait la bonne opération suite à la défaite de Gilly face à Flénu.

4. Six buts et une incroyable remontée en 30 minutes

Si tous les amateurs du ballon rond se souviennent de la remontée du Barça face au PSG, la rencontre de D2 ACFF entre Solières et La Louvière vaut, elle aussi, le coup d’oeil. En effet, si les visiteurs ont mené 0-3 après seulement treize minutes de jeu et s’orientaient vers une victoire aisée face à une équipe de bas de classement, il n’en fut finalement rien et ce, assez rapidement.

Quinze minutes plus tard, Solières, qui risque de fusionner avec le RFC Huy la saison prochaine, était déjà revenu à la marque après un but égalisateur du défenseur Dylan Suray.

Et finalement, après six buts en seulement 28 minutes, il ne se passa… plus rien dans la rencontre, offrant aux Hutois un précieux point dans la course au maintien.

5. Treize cartons… dont deux exclusions

Pour la rencontre entre Ganshoren et Meux, toujours en D2 ACFF, les spectateurs ont pu voir une rediffusion du match entre l’Argentine et les Pays-Bas lors de la récente Coupe du Monde… mais sans les buts.

Car si le score est resté vierge, l’arbitre, lui, a dégainé pas moins de 13 cartons jaunes, provoquant donc l’exclusion de deux joueurs locaux. Mais même en double supériorité numérique, l’équipe de Laurent Gomez n’aura pas réussi à s’offrir le petit but libérateur, restant donc sur sa faim.

6. Woluwe en plante 19

Un but un peu moins toutes les cinq minutes, c’est ce qu’a planté Wolume sur le terrain d’Incourt B, en P3C. L’entraîneur local et écrasé, Jean-Luc Fergloute, analysait cette défaite avec lucidité. "On aurait dit une équipe de P1 face à une équipe de U16. Si le chantier reste énorme, il faut rester positif."

7. Fin de série pour Tubize Braine

Battu 1-2 par Namur dans le duel des troisièmes au classement général, Tubize-Braine a donc vu sa belle série de 12 rencontres sans la moindre défaite prendre fin. Et ce sont deux penaltys, inscrits par Lwangi dans un premier temps, puis par Rosmolen, qui ont condamné, à la défaite, le club de D2 ACFF cher au papa des frères Hazard.