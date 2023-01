E lliott ouvre le score pour les Reds (0-1, 30e), mais les Seagulls égalisent rapidement via Dunk (1-1, 39e). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, synonyme d’un match d’appui à Anfield, Kaoru Mitoma va faire la différence de la plus belle des manières. À la réception d’un centre au second poteau à la suite d’un coup franc, le Japonais enchaîne contrôle, jongle et frappe de l’extérieur du pied pour tromper Alisson Becker (2-1, 90e+2).

Brighton se qualifie donc pour le tour suivant de la Coupe d’Angleterre. C’est le sixième but de Mitoma avec le club anglais, lui qui en avait inscrit 8 sous le maillot unioniste lors de son prêt l’an passé.