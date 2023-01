L’après-midi catastrophique du Milan AC et de Charles De Ketelaere, sévèrement battus par Sassuolo (2-5)

Pour être honnête, rien n’a tourné en leur faveur. Le Var a annulé l’ouverture du score de Giroud (8e). Le but de Rebic (54e), refusé pour un hors-jeu litigieux, aurait permis aux pensionnaires de San Siro de revenir à deux buts alors qu’il restait du temps.

L’arbitrage ne peut toutefois expliquer à lui seul ce jour sans. Dans son 11 de base, Piolo avait réalisé six changements. De Ketelaere en profitait pour prendre la place de Diaz quand Saelemakers était préféré à Messias. Malgré un début de partie encourageant, l’ancien brugeois s’est vite éteint au point d’être remplacé à la mi-temps par Leao alors que le score était déjà sévère (1-3).

Pas franchement apprécié par la presse italienne, “CDK” n’a rien arrangé avec sa prestation. La Gazzetta dello Sport lui a adressé un 4,5 en lui reprochant d’avoir traversé le match comme un fantôme pour sa première titularisation depuis quatre mois. Sur les réseaux sociaux, les fans pestent sur le rendement du Diable rouge.

"Nous ne pourrons probablement plus gagner le Scudetto”

À vrai dire, son remplacement n’a pas bouleversé le cours du match. Dès la reprise, Sassuolo a tué le suspense en profitant de la naïveté milanaise pour obtenir un penalty et le transformer par Lauriente (1-4). Saelemaekers a eu beau se démener sur tous les ballons, il n’a pas su peser sur le dénouement jusqu’à son remplacement.

Seule lueur d’espoir pour nos compatriotes, l’entrée d’Origi à vingt minutes de la fin. D’une superbe frappe enroulée, l’ex-Lillois a réduit le score avec son deuxième but de la saison en championnat. Une maigre consolation pour un champion en titre qui n’a plus gagné depuis le 4 janvier dernier.

”Nous devons réagir. Nous ne pourrons probablement plus gagner le Scudetto, notre Scudetto sera la Ligue des champions”, soupire Stefano Pioli. Le technicien le concède. Son équipe n’y est plus mentalement. “Les derniers jours à l’entraînement ont été meilleurs, en termes de performance et de concentration. Le problème, c’est que dès que l’on prend une gifle, nous sommes incapables de réagir. Je comprends que la sérénité qu’on avait auparavant n’est plus là mais nous avons encore des objectifs à atteindre.”

Pour y parvenir, des renforts dans les dernières heures du mercato pourraient arriver notamment au poste de gardien où Mike Maignan, toujours blessé, manque cruellement. “Nous prendrons les meilleures décisions avec le club. On a le derby qui arrive pour réagir et sortir de cette situation.” Le temps presse.