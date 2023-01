Edward Still brise les clichés avant d’affronter le Standard : “Étonner tactiquement sans gagner, c’est du cinéma”

1 Il a peur du vide

Craignez-vous de devoir patienter quelques mois sans emploi ?

“Non, pas du tout. Je l’ai fait après Bruges. De mai à octobre (2019), je n’ai pas travaillé. J’ai pris plaisir à profiter de mes autres passions. J’ai besoin d’un certain équilibre. Ce week-end, par exemple, grâce au match remis face à Genk, je suis allé à Londres avec ma compagne pour voir du football. Ça reste du football, mais je suis sorti de mon cadre de référence.”

Eupen, le drôle de choix d’Edward Still

Alors pourquoi avoir accepté de rejoindre Eupen à peine quelques semaines après votre renvoi de Charleroi ?

“Le positivisme et la sérénité de la direction m’ont convaincu. Puis, il y a beaucoup de qualités dans l’équipe. Je me dis qu’il y a moyen de créer une animation intéressante, de corriger les défauts présents. J’avais le choix entre être relax et voyager ou relever un nouveau défi. J’avais envie d’apprendre, savoir ce que c’est de relever une équipe qui est dans le bas de tableau. Gagner pour survivre est un stress très différent de ce que j’ai connu. Je serai plus riche de cela en fin de saison.”

Ça ressemble quand même à un CDD de six mois qui n’aura pas de suite, vu l’instabilité au sein du club…

“Les propriétaires ont été honnêtes quant à ce qu’il pourrait se passer en fin de saison. Si ce n’est qu’un one-shot, c’est comme ça. Je ne pense pas à l’après.”

2 Il aime la lumière

Être un peu plus loin de l’attention médiatique peut aussi vous faire du bien ?

“Plus il y a de pression, plus d’attention, mieux c'est. On est dans le football pour la passion, pour jouer devant 66 000 personnes. Eupen est plus calme que Charleroi, les choses filtrent moins dans la presse. Mais si 15 journalistes se cachent dans les arbres pour avoir des infos sur l’équipe, je prendrai ça comme un compliment, c’est qu’on fait quelque chose de bien.”

“Si 15 journalistes se cachent dans les arbres pour avoir des infos sur l’équipe, je prendrai ça comme un compliment.”

N’avez-vous pas été trop sur le devant de la scène ces dernières années ?

“Non, car je l’ai toujours fait avec spontanéité et en restant moi-même. J’ai été de l’autre côté et je voulais savoir ce qui se passait dans les clubs. Notre métier appartient au public. Je ne suis pas là pour être dans la lumière, mais pour partager mon travail et ma passion. Je suis, par exemple, allé à la RTBF lors de la Coupe du monde, car c’était un beau défi de transmettre un avis en direct en analysant une tendance avant de la résumer en quelques minutes.”

3 Il s’est lancé trop tôt comme entraîneur principal

Vous êtes-vous parfois demandé si vous n’auriez pas dû encore prendre de l’expérience comme adjoint avant d’endosser le costume de T1 ?

“Je ne me suis jamais posé la question. Je suis épanoui dans ce rôle. C’est dans cette fonction que je peux le plus apporter à un club. J’aurais bien sûr encore appris en épaulant d’autres entraîneurs d’abord, mais je n’ai aucun regret de mon trajet. C’est quand il y a du risque qu’on est le plus performant. Eupen est un risque. Quitter mon contrat lucratif en Chine aussi. J’ai aussi posé le choix de ne pas rejoindre le staff de Vincent Kompany. C’était aussi un risque, mais je préférais être avec Ivan Leko à Anvers à ce moment-là.”

Redevenir T2 n’est pas une option ?

“Je n’y ai pas réfléchi. Quand j’ai été renvoyé de Charleroi, jamais je ne me suis posé la question : ‘ai-je envie d’un autre rôle ?’ Ce qui confirme que je suis heureux comme coach.”

4. Il est arrogant car tout est arrivé trop facilement pour lui

Vous avez connu une évolution presque constante depuis des années. Ne craignez-vous d’autres coups durs comme votre renvoi à Charleroi ?

“Chaque défaite est un coup dur. Et chaque défaite engendre des doutes, une remise en question de ce qui s’est passé, de la relation avec les joueurs, du plan de jeu. Les coups durs je les prends comme un joueur mis sur le banc. Certains lâchent, moi je préfère prouver que je peux être meilleur.”

“Mes attitudes? De l'exigence parfois excessive, mais pas de l'arrogance.”

Vous battez-vous souvent avec votre image de gamin arrogant du Brabant wallon ?

(Il marque une pause) “Elle est ce qu’elle est. Je viens d’où je viens et je suis qui je suis. Certaines personnes peuvent prendre certaines de mes attitudes comme de l’arrogance. Ce n’est jamais ça. Je fais parfois preuve d’une exigence parfois excessive, mais pas d’arrogance. J’aurais préféré avoir 300 apparitions en Premier League, mais mon parcours est ainsi fait et je ne l’échangerais pour rien au monde. J’espère qu’à la fin, ma seule étiquette sera celle d’un bon coach.”

Still se dit davantage dans le dialogue avec ses joueurs.

5 Il prépare trop ses matchs et a du mal à s’adapter

Vous êtes exigeant envers les autres mais surtout envers vous. Vous aimez tout contrôler et cela semble être à la fois votre plus grande qualité et votre pire défaut…

“Oui, c’est un peu des deux. Avec le temps et l’expérience, j’essaie de m’ouvrir plus, d’apprendre plus sur moi. Je cherche doucement le meilleur équilibre entre tout ça. Je pars du principe – c’était le projet pensé avec Mehdi Bayat à Charleroi – qu’il faut réduire le hasard. Sans pour autant aller trop loin, car on ne peut pas tout contrôler. Le football dépend de la chance et de faits de matchs. La clé est de savoir maîtriser ses émotions dans ces moments improbables.”

“On s’en fiche de dire que mon idée était géniale si je prends 5-0 derrière.”

Justement, ne vous manquait-il pas un peu cette capacité à retourner une situation ?

“C’est peut-être vrai, oui. Mon groupe était très jeune à Charleroi et devait aussi apprendre à gérer ces situations. Au fil des matchs, les joueurs et moi avancions dans le bon sens. Parfois nous avions un plan de jeu culotté qui a fonctionné, comme au Standard (victoire 0-3). Et parfois, nous pensions avoir le plan parfait et nous nous sommes fait retourner. Ce fut le cas à l’Union (défaite 4-0).”

Êtes-vous du genre à vouloir surprendre à tout prix tactiquement ?

“Jamais. Le seul objectif est de se donner le plus de chances de gagner. Étonner pour étonner, ça ne sert à rien. Je m’en fiche d’entendre que mon idée était géniale si je prends 5-0 derrière. Là on parle de faire du cinéma. Le seul intérêt, c’est la victoire.”

“Je ne voulais tellement pas me louper à Charleroi que mon réflexe a été de me concentrer sur la tactique, quitte à parfois oublier d'échanger avec les joueurs.”

6 Il préfère la tactique à la gestion humaine de son groupe

On nous rapporte que vous avez, surtout à vos débuts de coach, trop laissé de côté l’aspect humain de votre rôle…

“C’est sûrement vrai. Si cette remarque est là, il faut l’écouter et la prendre en compte. Je me suis posé la question du pourquoi j’avais agi de la sorte et je me suis rendu compte que j’avais une grosse pression et que je ne voulais pas me louper. Mon réflexe a été de me concentrer sur ce qui me passionne le plus et que je gère le mieux : la tactique. Avec le temps je me suis rendu compte que mes plans n’étaient pas possibles si humainement les joueurs et le staff ne sont pas épanouis au quotidien.”

Vous avez évolué dans cet aspect de votre job ?

“J’assume de pouvoir discuter tous les jours avec tout le monde. Je suis moins dans un dialogue forcé. J’étais tellement occupé avec la mise en place du match que j’oubliais presque d’avoir un échange avec le joueur qui devait l’appliquer.”

Edward Still: les coulisses d'une saison de la confirmation ratée

7. Il ne sait pas déléguer

Vous aviez aussi du mal à déléguer…

“Je le fais plus qu’il y a six mois et certainement plus qu’il y a 18 mois. Ce n’est pas facile, hein.”

Surtout pour un fonceur comme vous…

“Mon langage corporel peut donner l’impression que je ne suis pas ouvert aux idées. Je suis à fond dans l’échange d’idées, mais j’ai besoin d’entendre des arguments forts. J’ai besoin d’éléments tangibles, concrets. On n’a pas le temps pour des idées qui n’ont pas de fond. Nos heures sont comptées tous les jours.”

Est-ce vrai que vous ne vouliez pas que votre staff se lève du banc ?

“Je n’aime pas le brouhaha. Si cinq personnes gesticulent, qu’est-ce que les joueurs entendent ? On discute sur le banc et je centralise la communication avec les joueurs. Je comprends bien que cela puisse paraître arrogant ou égocentrique, mais c’est juste plus constructif.”

8 Il ne jure que par les data

Vous avez la réputation d’être accro aux data. Comment les utilisez-vous ?

“Ce sont des outils. Quand tu regardes un match en live, puis un résumé, puis en caméra élargie, tu as trois visions différentes. Et avec les datas, c’est pareil. Tu reçois des informations supplémentaires. On peut littéralement tout quantifier. Il serait bête de ne pas utiliser une information qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Nous avons des grilles d’analyse qui pointent de manière pragmatique nos forces et faiblesses.”

“L’équipe n’est pas définie par un algorithme.”

Posez-vous certains choix en fonction des stats ?

“Oui, tout le temps. Parfois, c’est juste une question d’efficacité devant le but ou même de vitesse en fonction de celle l’adversaire. Mais l’équipe n’est pas définie par un algorithme.” (rires)

9 Il est extrêmement exigeant physiquement

Vous êtes aussi très intéressé par les données physiques de votre équipe…

“Instinctivement, ça me paraît logique d’être au top physiquement. Les joueurs sont des athlètes. Ils doivent être à leur poids optimal. Si tu te donnes à fond à l’entraînement, tu le feras aussi en match. Et pour cela, il faut travailler et être exigeant.”

Avez-vous vu une différence en 18 mois à Charleroi ?

“Oui. Individuellement et collectivement.”

Certains joueurs trouvaient que vous les poussiez trop loin !

“Parfois, on poussait le curseur un peu plus fort et, parfois, on réadaptait en fonction de leur ressenti pour ne pas les brûler.”

10 La famille Still commence à avoir trop d’importance en Belgique

Will est l’entraîneur de Reims, Nicolas est votre adjoint. Les choses se passent bien pour les frères Still…

“Le sentiment qui domine, c’est la gratitude. Le fait de venir d’une famille normale est notre grande chance. Nous avons deux grandes sœurs qui nous gardent bien les pieds sur terre. Nous sommes payés pour faire ce que nous aimons. Comment ne pas être reconnaissants ?”

Vous vous attendiez à ce que Will réussisse comme ça à Reims ?

“J’avais très peu de doutes. Sinon une direction de Ligue 1 n’aurait pas osé le laisser reprendre le groupe. Il est invaincu depuis 11 matchs, c’est juste génial.”

Will Still éblouit la France

Il n’y a pas de jalousie entre frères ?

“Non (sourire). D’ailleurs, il me souhaite de faire la même série avec Eupen que lui avec Reims.”