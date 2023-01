Fredberg a demandé à certains jeunes de rester à Anderlecht

L’argent est le nerf de la guerre à Anderlecht. Les Mauves ne se débarrasseront pas pour autant de tout leur effectif. Les titulaires des dernières semaines sont invités à rester et c’est également le cas des plusieurs jeunes et notamment Killian Sardella et Marco Kana. Les deux produits de Neerpede avaient pourtant comme idée de partir cet hiver.