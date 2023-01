Suivez l’EntreFoot, notre talk-show dédié au football amateur, à partir de 19h30

Quelques changements sont à noter ce mercredi 25 janvier, dont un majeur : l’émission se tiendra de 19h30 à 20h30 au lieu de 18h. On attend également la venue de plusieurs intervenants plutôt qu’un seul invité pour discuter d’une thématique : les remises dans le foot amateur. L’hiver et ses conditions difficiles impactent indirectement le football amateur, en concentrant les matchs plus tard dans la saison. La préparation des entraîneurs et joueurs, les difficultés que cela implique, les possibilités d'amélioration seront notamment abordés dans l'émission du jour.

Il est bon de rappeler que les internautes peuvent interagir avec les invités pendant l’émission en posant des questions par tchat aux intervenants, “comme ils peuvent me contacter via la page Facebook de Foot amateur TV, les réseaux sociaux ou le site www.footamateurtv.com avant l’émission afin de proposer leurs sujets, finit Julien. On aborde tout, avec tout le monde, et sans aucun filtre.”

