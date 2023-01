Soulier d'or: Nicky Evrard, "madame penalty", en favorite côté femmes

Celui réservé à la gent féminine ne concerne que des Belges et des Red Flames. C’est ce qui a permis à Tine de Caigny (2020) et Janice Cayman (2021) de rafler le trophée devant Tessa Wullaert alors qu’elles évoluent à l’étranger. Et c’est ce qui empêche la Roumaine Stefania Vatafu, pourtant l’une des meilleures joueuses de la Super League, d’entrer en ligne de compte.

Ce sera donc une Flame qui sera couronnée reine des Belges mercredi. Comme Cayman, dans la liste des prétendantes, Tessa Wullaert et Tine De Caigny ont déjà été lauréates. Dans la liste, seule la jeune Jill Janssens n’a pas disputé l’Euro mais elle est bien présente avec ses équipières d’OHL (Eurling, Kees, Evrard). Julie Biesmans (PSV), Justine Vanhaevermaet (Reading), Laura De Neve (Anderlecht) complètent la liste.

Un nouveau drame Wullaert ?

Déçue d’avoir terminé deuxième pour la deuxième fois d’affilée l’année passée (après l’avoir remporté trois fois en 2016, 2018, 2019), Tessa Wullaert rêve de ne pas réaliser la passe de trois en montant une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium. Amère, la capitaine des Flames n’avait pu cacher sa déception d’avoir perdu d’un point l’année passée.

Pour cette édition, la concurrence s’annonce toutefois rude pour la capitaine de Sittard. Janice Cayman, la plus capée des Flames, a décroché une nouvelle Ligue des championnes avec Lyon. Julie Biesmans est entrée dans le cercle restreint des centenaires en équipe nationale, et cela peut jouer au moment des votes, même si ses chances semblent minces.

De son côté, la bande d’OHL monte en puissance et a d’ailleurs pris la main sur l’équipe nationale. La défenseuse Sari Kees a marqué les esprits depuis un an mais les pronostics vont en faveur de Nicky Evrard. La gardienne a été la révélation de l’Euro et a marqué le tournoi de son empreinte avec deux penalties arrêtés et des arrêts décisifs. Un mois de juillet faste pour l’ancienne keeper de Gand qui a tapé dans l’œil de Chelsea. Le club anglais cherchait une remplaçante à Ann-Katrin Berger, malade. Mais les Louvanistes ont conservé leur gardienne et sont bien parties pour briser la série d’Anderlecht au palmarès de la Super League.