Leandro Trossard déjà adopté à Arsenal: "Vous avez pu le voir jouer avec confiance"

Il faudra encore du temps et des performances de haut niveau pour que les 30 millions d’euros de son transfert depuis Brighton soient rentabilisés. Mais Leandro Trossard est déjà sur le bon chemin. Monter à dix minutes du terme lorsqu’on n’est présent au club que depuis 48 heures n’est pas simple. Le faire à domicile devant 60 000 personnes face à Manchester United, qui plus est dans un duel assez fou avec un score de parité (2-2), c'est encore bien plus difficile.