Sébastien Haller fait son retour sur les terrains après avoir vaincu son cancer (vidéo)

C'est une bonne nouvelle pour le monde du football, et plus particulièrement pour le Borussia Dortmund. Six mois après que son cancer des testicules ait été diagnostiqué, quelques jours après son transfert de l'Ajax vers Dortmund, Sébastien Haller a déjà retrouvé les terrains à l'occasion de la 16e journée de Bundesliga. Le public du Signal Iduna Park a largement salué l'entrée du joueur de 28 ans. Les jaune et noir ont pour l'occasion battu Augsbourg sur le score de 4-3.