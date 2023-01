Les Diables à l'étranger: Trossard fait ses débuts à Arsenal, vainqueur 3-2 de Manchester United

Marcus Rashford a ouvert la marque pour les Red Devils (17e, 0-1) mais Eddie Nketiah (24e, 1-1) et Bukayo Saka (53e, 2-1) ont griffé le renversement de situation en faveur des Londoniens. Peu après, Lisandro Martinez a relancé le suspense en inscrivant un second but pour les visiteurs (59e, 2-2).