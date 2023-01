L'Union s'impose par le plus petit écart face à OHL et se rapproche de Genk

L'Union dominait globalement les débats, sans parvenir à multiplier les occasions de buts. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score logique de 0-0.

La physionomie ne changeait pas au retour des vestiaires, avec des Louvanistes qui misaient sur la contre-attaque et des Bruxellois trop imprécis dans la zone de finition.

Teuma bottait deux coups francs à dix minutes d'intervalle mais le premier terminait dans les bras de Cojocaru alors que le second échouait dans le mur.

A la 78e, Lapoussin, qui venait de monter au jeu, envoyait un centre parfait sur le front de Nilsson qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score (1-0).

Le score n'évoluait plus, permettant à l'Union de se rapprocher à six points de Genk avec un match en plus.