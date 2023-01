La Juventus risque une pénalité de 9 points dans l'affaire des plus-values de joueurs

Le procureur Giuseppe Chiné a également demandé une suspension de 20 mois et 10 jours pour l'ancien directeur sportif Fabio Paratici, aujourd'hui à Tottenham, de 16 mois pour l'ancien président Andrea Agnelli, de 12 mois pour Pavel Nedved (ancien vice-président), Paolo Garimberti (membre du conseil d'administration) et Maurizio Arrivabene (ancien administrateur délégué) et de 10 mois et 20 jours pour l'actuel directeur sportif Federico Cherubini.