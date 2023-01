Face à Messi et le PSG, Cristiano Ronaldo marque un premier doublé dans son nouveau club (vidéos)

La "Riyad Season Team" est une équipe composée de joueurs d'Al-Nassr d'Al-Hilal. Ronaldo désormais joueur d'Al-Nassr, il a participé à ce match contre Léo Messi et le PSG, une rencontre qui avait été repoussée suite à un accord avant la période Covid. Si son plus grand rival Lionel Messi avait ouvert la marque pour le PSG après seulement trois minutes, CR7 lui a répondu de la plus belle des manières.