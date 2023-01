Yanis Papassarantis invité de l’EntreFoot: suivez notre talkshow du football amateur en direct vidéo

L'Entrefoot, l'émission dédiée au football amateur et proposé par Foot Amateur TV & L’Avenir, reçoit Yanis Papassarantis, actuel joueur de la C.s. Entité Manageoise en D3A ACFF. Au micro de Julien Darquenne, il évoque son parcours, ses souvenirs mais aussi l'actualité de son club et des thèmes plus généraux du milieu du football amateur!