Enquête : Anderlecht joue à huis clos… et cela a un impact sur les résultats

Anderlecht : le huis clos finalement à Bruges et face à Zulte Waregem

Que disent les chiffres belges ?

Les statistiques prouvent qu’il existe un écart entre les points pris à domicile à huis clos et devant son public. Nous avons comparé la saison régulière sans public de 2020-21 (en retirant les matchs avec public) et celle en configurant classique de 2021-22.

En moyenne, les formations de Pro League prennent 0,1 point à domicile de plus par match quand elles évoluent avec un public à domicile. L’impact est donc assez faible. Il dépend surtout des équipes et de leur ratio moyen de points pris à domicile par rapport à l’extérieur. Certaines formations ont ressenti d’énormes différences. Avec, en tête, Malines.

Malines est l'équipe la plus impactée par l'absence de ses supporters. ©JIMMY BOLCINA

La différence entre les points pris à domicile et à l’extérieur quand les Malinois évoluent devant leurs fans est de 0,94 point. Lors de la saison à huis clos, la donne est inversée avec 0,65 point de plus pris par match à l’extérieur.

Des équipes comme Genk, Gand, ou Bruges sont dans des cas similaires et sont meilleures quand leur public est là. Une explication pourrait être la ferveur habituelle dans ces quatre stades parmi les plus chauds du pays.

Le Standard est l’exception. En 2021-22, les Rouches ont pris en moyenne 0,8 point par match à domicile et étaient meilleurs hors de leurs bases (1,3). À huis clos, ils ont pris 0,3 point par match en plus à domicile qu’à l’extérieur. L’explication est certainement à trouver dans la très mauvaise saison passée des Liégeois. Notamment à Sclessin.

Anderlecht était la meilleure équipe à domicile durant le huis clos de 2020-21.

Et qu’en est-il d’Anderlecht, qui sera confronté à cette situation mercredi ? Personne n’a été meilleur que les Mauves à domicile durant la période Covid (2,1 points par match en moyenne).

Ceux qui aiment se moquer de l’ambiance anderlechtoise prendront cette statistique comme un argument supplémentaire pour étayer leurs dires. On peut toutefois mettre ces résultats en perspective en pointant que, même hors Covid, Anderlecht est la meilleure équipe domicile sur la saison 2020-21 (2,1 points) à égalité avec le Club Bruges et La Gantoise.

Que disent les statistiques étrangères ?

L’impact du huis clos est existant en Belgique, mais est globalement faible. La tendance est similaire en Europe. Beaucoup de chercheurs ont profité de la pandémie pour enquêter sur la question. La revue Scientific American a analysé les résultats de 36 000 matchs disputés entre 2010 et 2019 et a comparé les résultats à ceux d’un peu plus de 1 000 rencontres sans public.

Les résultats ont démonté une très légère baisse du nombre de victoire de l’équipe à domicile quand elle joue à huis clos, passant de 45 à 43 %. Une diminution similaire est à noter pour les partages (de 27 à 25 %). Elles sont compensées par l’augmentation de défaites à hauteur de 4 %.

Avec supporters Sans supporters Victoires 45% 43% Nuls 27% 25% Défaites 28% 32%

Que disent les études ?

Scientific American précise toutefois que son étude ne peut être expliquée par l’unique absence du public. Il faudrait un échantillon de rencontres plus élevé, mais aussi quantifier d’autres paramètres, pour que l’image soit scientifiquement crédible.

Ces autres éléments sont inhérents au fait de changer de stade : le terrain, la fatigue du voyage, mais aussi la défense du territoire doivent entrer en ligne de compte. Il est prouvé que les humains ont un comportement assez proche de l’animal quand une personne entre sur son territoire. Comme dans son stade, par exemple.

Que disent les spécialistes ?

Scientific American a, par contre, constaté que la présence du public modifie le contenu du match. Notamment vis-à-vis de l’arbitre. Il siffle davantage de fautes en faveur de l’équipe à domicile. Cette dernière est également souvent plus entreprenante et frappe plus au but.

De là à dire qu’il y a un impact sur les victoires, il y a un pas que ne souhaite pas franchir Philippe Godin, professeur à UCLouvain. Spécialisé dans le sport de haut niveau, le psychologue voit des effets variables en fonction des personnalités présentes dans une équipe.

Certains joueurs sont peut-être meilleurs sans la pression de leurs fans.

“Il y a une différence d’approche entre un match à huis clos et avec public, explique-t-il. Je suis donc certain que le 12e homme n’est pas un mythe, mais il est impossible d’en parler comme une constante ou un fait scientifique. La réponse d’un joueur n’est pas celle de son équipe. Et peut-être certains jouent-ils mieux sans public, car leurs fans les tétanisent. D’autres vont, par contre, mal vivre le manque de soutien. Un coach doit s’adapter à cette nouvelle situation et travailler au cas par cas avec ses joueurs.”

Qu’en pensent les joueurs ?

Igor De Camargo – ancien Diable passé par Genk, le Standard et Malines, où il a évolué durant le Covid – fait partie de ceux que le public pousse à performer. Il a toujours aimé les ambiances chaudes.

Les terrains sont très différents. Celui d'Anderlecht est, par exemple, en pente.

“Cela ne m’étonne pas que Malines ait été impacté par l’absence de ses supporters, constate-t-il. Les Malinois sont les fans les plus fervents du pays. Ils nous motivent et mettent la pression sur l’adversaire. La balance a d’ailleurs été renversée durant le Covid et nos prestations étaient plus équilibrées (NdlR : Malines était même meilleur hors de ses bases). La seule explication est l’absence du public dans les autres stades. Nous avons, par exemple, partagé l’enjeu (2-2) sur le terrain du Club Bruges. Pour de plus petites équipes, aller ennuyer des grands est plus facile s’ils jouent sans leur public. Mais, croyez-moi, on préfère toujours quand il y a des supporters au stade.”

De Camargo a connu plusieurs clubs avec des supporters chauds. ©Photo News

Puis, il y a le manque de connaissance quand on se déplace hors de ses bases. De Camargo a beau avoir joué près de 20 ans en Belgique, il ne connaissait pas les terrains par cœur. “On peut perdre nos repères dans d’autres stades. Tu ne sais pas où le terrain rebondit mal ou comment réagira le ballon si la pelouse est trempée. Aller à Westerlo en hiver, c’était la galère. Puis, il y a des terrains penchés comme à Anderlecht. J’adorais jouer côté pente.” Dans l’autre sens, par contre, l’avantage disparaissait.