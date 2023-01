Marouane Fellaini pourrait quitter la Chine cet hiver

Il se pourrait bien que Big Mo ne joue plus avec la formation chinoise. Selon une source proche du joueur, Marouane Fellaini se questionne quant à son avenir. Avec le Shandong Luneng, l’ancien Standardman a tout gagné (le titre en 2021 et la Coupe en 2020 et 2021, disputant, depuis son arrivée en février 2019, 108 matchs. C’est pour Shandong Luneng qu’il a inscrit le plus de buts dans sa carrière en club (37 et 10 assists) portant également le brassard de capitaine à de maintes reprises.

C’est pourquoi, à 35 ans et bientôt après quatre ans passés en Chinese Super League, se rapprochant donc du nombre de saisons passées en moyenne dans ses clubs (cinq ans à Everton et cinq ans et demi à Manchester United), Marouane Fellaini sent qu’il a fait le tour de la question en Chine où il se sent, nous dit-on, un peu malheureux ces dernières semaines.

Pas de retour en Europe à l’ordre du jour

À 35 ans et toujours dans une forme physique impressionnante, l’ex-Mancunien n’entend nullement mettre un terme à sa carrière, que du contraire. Fellaini a encore faim de football et il pourrait opter pour un dernier projet avant de raccrocher les crampons. Selon nos informations, l’homme aux 87 caps en équipe nationale suscite des convoitises à Dubaï, au Qatar et en Arabie saoudite. Un retour en Europe n’est, pour le moment, pas à l’ordre du jour.