À la demi-heure de jeu et alors que le marquoir indiquait toujours 0-0, le Belge se retrouve isolé au deuxième poteau après une déviation de la tête de Kevin Danso. Mais contrairement aux derniers matchs, l’attaquant lensois va se trouer. À un mètre seulement de la cage adverse, Loïs Openda va dévier le ballon… sur le poteau.

Heureusement pour lui et son équipe, Lens finira par émerger face à Auxerre via un penalty de Frankowski et se rapproche à trois petites unités du Paris Saint Germain.

