Nielsen libère Bruges: suivez Bruges-Anderlecht (1-0)

Hommage à un ancien

Après un vibrant hommage à Ruud Vormer qui a quitté le Club de Bruges après plus de 350 matches en 10 saisons passées en Venise du Nord, le Topper s’est lancé de manière plutôt intéressante dans ses premières minutes.

Deux équipes engagées, avec des visiteurs qui n’avaient pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds. Mais c’est bien Bruges qui se procurait la première grosse occasion peu après la 10e minute de jeu. Lang déboulait sur le flanc gauche avant de lancer Yaremchuk dans le dos de la défense. Mais l’Ukrainien ratait son face-à-face avec Verbruggen, sorti très vite. Un très bel arrêt pour le nouveau numéro un du Sporting bruxellois. Une occasion qui allait sonner le début de la maîtrise brugeoise. Les Mauves devenant plus attentistes et plus tendres dans les duels.

10 minutes plus tard, Buchanan, bien aidé par un Sardella en difficulté durant ces premières minutes de jeu, se débarrassait joliment du jeune anderlechtois et centrait en direction de Lang de l’autre côté du rectangle. Le Néerlandais contrôlait comme il pouvait avant de finalement frapper vers le but. Un envoi dévié par Murillo.

Bruges en maîtrise

À la 30e, Buchanan, encore lui, était tout proche du 1-0. Après une mauvaise relance anderlechtoise, le Canadien récupérait le ballon aux abords du grand rectangle avant de frapper directement. Verbruggen n’avait qu’à regarder le ballon filer juste à côté de son poteau. Une minute plus tard, Buchanan gagnait un nouveau duel face à Sardella pour s’infiltrer dans le petit rectangle. Mais son centre était dévié en corner par Vertonghen. Sur le corner consécutif à cette phase, Vanaken reprenait le ballon de la tête. Un envoi trop mou et au centre du but pour inquiéter le portier bruxellois.

Après une belle occasion galvaudée, Lang pensait ouvrir le score à la 42e. En effet, bien lancé par Vanaken, Yaremchuk avait parfaitement décalé Lang, isolé aux 6 mètres qui poussait la balle au fond. Mais l’Ukrainien était hors-jeu au départ de cette jolie phase. Une décision confirmée par le VAR.

La mi-temps était sifflée au bon moment pour des Mauves qui commençaient à accuser le coup.