Les Clarets maintiennent leur domination sur la deuxième division anglaise. Contre Coventry, 15e au classement, Burnley a néanmoins dû attendre la 82e minute pour voir Jordan Beyer débloquer la situation et offrir la victoire aux siens. Manuel Benson, qui avait débuté sur le flanc droit de l'attaque, a été remplacé à l'heure de jeu par Tella.

Après 27 matchs, Burnley compte 59 points. Les Clarets comptent 5 points de plus que leur plus proche poursuivant, Sheffield United. La perspective de promotion est plus qu'envisageable puisque Watford, 3e, compte 16 points de retard sur Burnley. Les deux premiers du classement à l'issue des 46 journées seront automatiquement promus en Premier League, tandis que les quatre poursuivants se disputeront la montée en play-offs.