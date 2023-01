Coupe de Belgique : voici les affiches des demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Belgique de football effectué ce vendredi midi par l’ancien Diable rouge Thomas Buffel proposera le choc entre l’Union et l’Antwerp, 2e et 3e de la Jupiler Pro League. L’autre demie opposera Zulte Waregem au FC Malines. Les rencontres se disputeront par aller-retour les 1er et 2 février et 1er et 2 mars.