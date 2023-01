Le VAR sera utilisé aussi en Conference League à partir des barrages

Cette année, le recours au VAR pour les arbitres sera possible à partir des matchs de barrage, programmés les 16 et 23 février. Deux clubs belges sont concernés par ce tour, qui précède les huitièmes de finale: Anderlecht, qui jouera contre les Bulgares de Ludogorets, et La Gantoise, opposée aux Azerbaïdjanais de Qarabag.