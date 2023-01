Coupe de Belgique: Genk s’effondre face à l’Antwerp

Les leaders du championnat de Belgique ont été refroidis dès l’entame. Alors que Butez a dû intervenir sur un centre tendu de Paintsil, un contre fulgurant mené par Stengs a abouti dans les pieds de Janssen, qui a fusillé Vandevoordt en propulsant le ballon dans le plafond (0-1, 3e).

Genk a montré les dents sur corner, et Butez a dû sortir un arrêt de grande classe devant la tête de Cuesta avant que l’un de ses défenseurs ne s’interpose devant le Colombien qui avait joué le rebond (18e). Le portier français s’est encore employé sur un tir de Munoz, servi par Paintsil (28e). Malgré le réveil limbourgeois, l’Antwerp qui a enfoncé le clou: De Laet s’est trouvé à la réception d’un centre dévié d’Alderweireld pour doubler l’écart d’une reprise improvisée (0-2, 42e).

Dès le retour des vestiaires, Balikwisha a anéanti les espoirs de Genk en inscrivant un troisième but, remportant son duel face à Vandevoordt après une passe d’Ekkelenkamp par-dessus la défense (0-3, 49e). Arteaga est passé près de réduire l’écart, mais la latte est venue au secours de Butez, battu par l’envoi déroutant (52e).

Stengs de loin (53e) et Janssen plus tard (65e) ont encore tenté leur chance, mais la rencontre semblait pliée dès l’heure de jeu. Les timides tentatives limbourgeoises n’ont pas abouti, et l’Antwerp est resté discipliné pour défendre son avance.

Avec Malines et Zulte Waregem, l’Antwerp rejoint le dernier carré. Jeudi soir, l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise se disputeront la dernière place.