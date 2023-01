Sébastien Haller, opéré d’un cancer, a rejoué au football (vidéo)

Le joueur de Dortmund de 28 ans était atteint d’un cancer des testicules depuis le mois de juillet 2022. De retour à l’entraînement depuis le début de l’année, l’ex-Ajacide a profité de chaque minute passée sur la pelouse.

"C'était un grand moment pour moi. J'ai ressenti beaucoup de soutien. J'ai essayé de faire en sorte que l'entraîneur n'ait pas d'autre choix et j'ai travaillé dur pour ce moment", a déclaré, ému, Haller, qui a subi un traitement comprenant une chimiothérapie et deux opérations chirurgicales dont la seconde en novembre.

Le revoir sur la pelouse me donne franchement la chair de poule

”Au niveau de ses déplacements et de son altruisme, ce que montre Sébastien ces jours-ci est plus que prometteur. Avec lui, notre jeu va être encore plus imprévisible. Le revoir sur la pelouse me donne franchement la chair de poule”, a affirmé Marco Reus, le capitaine de Dortmund, au journal L’Équipe.

Ce mardi, Thorgan Hazard a joué la première mi-temps et Thomas Meunier, auteur de l'assist sur le 4e but, est monté au jeu après la pause.