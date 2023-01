”Il me voit comme deux seins et un cul” : une agent de joueurs témoigne du comportement déplacé de Noël Le Graët

Dans un entretien sur BFMTV, la femme de 37 ans s’est longuement confiée sur les comportements déplacés de Noël Le Graët. Invitée chez le président de la Fédération pour un dîner et une réunion de travail, elle raconte la rencontre où les choses ont basculé.

”Quand j’arrive, il y a du champagne… je suis assez surprise mais je reste stoïque. On échange, on parle de football féminin. Mais Brigitte Henriques (ndlr, la responsable du pôle féminin de la FFF) qui devait être présente ce soir-là, ne viendra jamais. Je ne sais même pas s’il l’a prévenue de ce rendez-vous”, explique Sonia Souid qui comprend que quelque chose est en train de déraper.

Elle confesse ensuite les avances du président Le Graët, qu’elle voit comme quelqu’un qui se prend pour le roi d’une époque dépassée. “Il me fait comprendre que si nous étions beaucoup plus proches, mes idées pourraient se concrétiser. Il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens.”

La jeune agente, choquée par les avances du président, fait part de sa déception. “Je prends une énorme claque. Je suis compétente et légitime mais mon président me voit comme deux seins et un cul. J’ai été déçue par mon président. Pour moi, il devait être exemplaire et il ne l’a pas été.”