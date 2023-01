Officiel: Roberto Martinez est le nouveau sélectionneur du Portugal

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

Comme nous vous l'expliquions ce matin, Zinédine Zidane était le plan A de la Seleção, qui semble être rapidement tombée sur ses pattes après le refus du Français.

Pour rappel, Roberto Martinez est resté à la tête des Diables pendant un peu plus de six ans. Au Portugal, il succède à Fernando Santos, qui était en place depuis 2014, et retrouvera Cristiano Ronaldo, bien sûr, mais aussi une génération montante emmenée par Fernandes et plusieurs jeunes pépites comme Gonçalo Ramos (Benfica), Joao Felix (Atlético), Rafael Leao (Milan AC) ou encore Vitinha (PSG).