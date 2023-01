Bale a notamment remporté cinq fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid, en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, et trois fois le championnat d'Espagne. Avec le pays de Galles, il a participé à la récente Coupe du monde au Qatar, où les Gallois ont été éliminés au premier tour.

"Après mûre réflexion, j'annonce ma retraite immédiate du football de club et international", a écrit Bale sur les réseaux sociaux. "Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j'aime. Ce sport m'a offert quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. J'ai vécu des moments inoubliables pendant 17 saisons, qu'il me sera impossible de reproduire, quoi que me réserve le prochain chapitre."

"J'avance avec impatience vers la prochaine étape de ma vie", a ajouté l'ailier. "Un temps de changement et de transition, une opportunité pour une nouvelle aventure."

Bale a débuté sa carrière en avril 2006 à Southampton. Un an plus tard, après avoir brillé en Championship, il signait à Tottenham, où il se révèle aux yeux du monde entier. Ses performances avec les 'Spurs' lui valent notamment deux titres de Joueur PFA de l'année, la récompense attribuée par l'Association des footballeurs professionnels en Angleterre, en 2011 et 2013. En 2013, le Real Madrid déboursait 100 millions d'euros pour le recruter, faisant de lui, à ce moment-là, le joueur le plus cher de l'histoire.

A Madrid, Bale allait directement laisser son empreinte : en 2014, il inscrivait, en prolongation, le deuxième but lors de la finale de la Ligue des Champions remportée 4-1 contre l'Atlético de Madrid, lançant le Real vers la 'Décima', sa dixième victoire en C1. Le Gallois se montrait décisif aussi en finale de l'édition 2018, contre Liverpool. Monté au jeu alors que le score était de 1-1, il réalisait un doublé, dont un retourné acrobatique, pour offrir la victoire 3-1 à son équipe.

L'ailier perdait progressivement sa place dans le onze madrilène et tentait un retour, en prêt, à Tottenham en 2020, marquant 11 buts en 20 rencontres de championnat. Il portait ainsi son total à 72 réalisations en 237 présences sous le maillot des 'Spurs'.

Revenu au Real pour la saison 2021-2022, il se contentait de quelques apparitions, suffisantes néanmoins pour ajouter une troisième Liga et une cinquième Coupe aux grandes oreilles à son palmarès. Son aventure au Real se terminait avec 106 buts en 258 rencontres.

En juin dernier, Bale s'engageait au Los Angeles FC, avec qui il remportait la Major League Soccer.

Bale a totalisé 111 matchs et 40 buts avec son équipe nationale, atteignant les demi-finales de l'Euro 2016 en France et participant au Mondial 2022, alors que le pays de Galles ne disputait plus de tournoi international depuis la Coupe du monde 1958.