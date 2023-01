Après seulement 45 minutes, les Citizens menaient déjà trois buts à zéro. Mahrez a ouvert le score après 23 minutes de jeu, Alvarez a fait le break sur pénalty 7 minutes plus tard et Foden a donné le coup fatal avec un troisième but à la 38e minute. En seconde période, Mahrez y a été de son doublé avec un nouveau pénalty à 5 minutes du terme de la rencontre.

Chelsea a connu six fois la défaite lors de leurs neuf dernières rencontres. Le choix de Graham Potter pour prendre le relais de Thomas Tuchel n’a pas eu les effets escomptés. C’est la troisième fois de la saison que les Champions d’Europe 2021 s’inclinent contre le City de Guardiola, après une défaite en Coupe de la Ligue début novembre (2-0) et un revers il y a seulement trois jours en championnat (0-1).