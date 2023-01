Le “guerrier” Mertens affronte le “tueur” Batshuayi pour le titre

Et nos deux compatriotes abordent cette affiche en pleine confiance. Avec Galatasaray, Mertens n’en finit plus d’être décisif. Mercredi, les rouge et jaune ont repris la tête du classement en venant à bout d’Ankaragucu. C’est l’ancien joueur du Napoli qui a adressé la passe décisive sur le deuxième but.

Quelques jours plus tôt, il avait marqué face à Sivasspor. C’est la quatrième fois de suite que le Louvaniste se montre décisif avec les Stambouliotes. De quoi lui faire gagner le cœur des supporters du “Gala” qui n’ont pas hésité à le célébrer à la fin de la rencontre en lui donnant un drapeau du club pour mener les célébrations.

Ses débuts timides où il n’avait inscrit qu’un but en 11 apparitions sont oubliés. Avec Gomis, Mertens représente la principale arme de l’équipe entraînée par Okan Buruk. Le “Guerrier”, comme l’appelle le club, devra se montrer décisif face à la défense perméable du Fenerbahçe qui a déjà concédé 17 buts en 16 rencontres.

À une petite unité de leur ennemi, le Fenerbahçe compte sur son attaque de feu et Batshuayi, le “tueur”. Les “Canaris jaunes” disposent de la meilleure attaque du championnat avec 42 réalisations en 16 parties. Une statistique vertigineuse où l’ancien Liégeois n’est pas étranger avec son ratio de 0,8 but inscrit par match.

Dans ce derby d’Istanbul, les hommes de Jorge Jesus auront l’avantage du terrain et un public acquis à leur cause. Les supporters de Galatasaray ont été interdits de déplacement dans un contexte toujours chaud entre les deux équipes.

”Quand il y a un derby, la vie s’arrête en Turquie”, explique l’ancien joueur Mustafa Kocabey. “Fenerbahçe-Galatasaray est un match qui ne ressemble à aucune autre rencontre. Le terrain de Fenerbahce est un grand avantage, mais Galatasaray a bien joué à Kadıköy ces dernières années.”

Le gagnant prendra une option sur le titre. Reste à voir qui de Batshuayi ou de Mertens aura le dernier mot.