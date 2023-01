Le Real Madrid se fait surprendre par Villarreal, Eden Hazard sur le banc toute la rencontre

Il a fallu attendre la deuxième période pour que le jeu se débloque. Yeremy Pino a ouvert le marquoir avec un beau tir en finesse (1-0, 47e).

À l’heure de jeu, un pénalty est accordé au Real Madrid suite à une main malheureuse et très légère de Foyth dans la surface. Le Ballon d’or Karim Benzema s’en charge et remet les deux équipes à égalité (1-1, 60e).

Mais Villarreal va rapidement répliquer. Trois minutes plus tard, au tour de Villarreal d’obtenir un pénalty après une faute de main cette fois bien plus évidente de David Alaba. Gerard Moreno trompe Thibaut Courtois et redonne l’avantage à son équipe (2-1, 63e).

Le score ne changera plus. Les Madrilènes pointent au deuxième rang de plus haute division espagnole avec le même nombre de points que Barcelone (38) qui a un match de retard. Villarreal occupe la 5e place avec 27 points.