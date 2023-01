Le trophée avec lequel Messi a fêté la victoire de l’Argentine au Mondial était en réalité un faux... mais il ne le savait pas

Mais le trophée visible sur cette image n’est pas le vrai, pourtant remis quelques minutes plus tôt par le président de la FIFA Gianni Infantino à Messi sur le podium protocolaire.

L’objet porté par Lionel Messi sur le célèbre cliché est en réalité une réplique qui a été conçue par un couple d’Argentins qui a voyagé jusqu’au Qatar pour supporter l’Albiceleste, emmenant avec eux leur création. Présent dans les tribunes du Lusail Stadium, le couple a confié le faux trophée aux Argentins pendant leur tour d’honneur. De fil en aiguille, il est arrivé dans les mains de Messi qui n’avait pas remarqué la différence entre les deux.

Un trophée apporté par un couple d’Argentins

Ce n’est que quelques minutes plus tard qu’Angel Di Maria a expliqué la supercherie à son équipier. Ce qui a valu un fou rire entre les deux hommes, immortalisé par un photographe sur la pelouse.

Dans une interview au média argentin Clarin, le couple de supporters, qui a créé ce faux trophée, a raconté l’origine de ce projet : “Avant la Coupe du monde, nous avons contacté des personnes qui se consacrent à la fabrication de tasses et il leur a fallu six mois pour la fabriquer", ont-ils confié. “Il a le poids de l’original, il est fait de résine et de quartz à l’intérieur et baigné d’une peinture dorée. Il y a des détails, des marques et des reliefs qui ne se ressemblent pas, mais la différence est minime.”

Le couple a ensuite expliqué comment leur trophée a pu arriver entre les mains de Lionel Messi en personne : “L’idée était que les joueurs puissent la signer, mais finalement la Coupe est entrée trois fois sur le terrain. La première fois, il a été pris par un parent de Paredes, et il l’a signé. La deuxième fois, ils nous l’ont demandé et ça a duré 45 minutes, ça passait d’un joueur à l’autre, d’un membre de la famille à l’autre, et ils prenaient des photos. Dans les tribunes, ils m’ont dit 'tu as perdu la coupe'. Nous nous sommes amusés mais nous voulions qu’elle revienne. Là, j’ai crié à quelques joueurs 'si vous voyez la Coupe que Paredes a, c’est à nous', et à la fin Lautaro Martínez l’a apportée et l’a également signée. Le personnel de la FIFA est venu sur place et nous a demandé de confirmer que ce n’était pas l’original.”