Coût estimé de l’opération ? 120 millions € pour le premier, 38 millions € pour le second, et 12 millions € pour Santos. Ce qui s’ajoutera à la facture déjà colossale de l’été dernier évaluée à 282 millions € après les transferts de Wesley Fofana, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly ou encore Marc Cucurella.

Dix fois plus dépensier qu’Abramovich

Depuis le départ forcé de Roman Abramovich et l’arrivée du milliardaire américain Todd Boehly à la tête du club, les dépenses ont considérablement augmenté pour tenter de reconstruire une équipe qui ne parvenait plus depuis plusieurs saisons à lutter pour le titre.

Si les transferts attendus se concrétisent, Chelsea aura dépensé plus de 407 millions € (montant calculé en déduisant les joueurs vendus) en l’espace de… sept mois (à titre de comparaison, Manchester City a dépensé 508 millions €, sur les six dernières saisons). Alors que les Blues d’Abramovich n’ont sorti "que" 831 millions € en 19 saisons, soit 43,7 millions € par saison…

De toute évidence, le travail interne à Stamford Bridge est toutefois loin d’être terminé puisque les résultats actuels (25 pts sur 48 et une très décevante 10e place) ne vont clairement pas satisfaire les exigences du nouveau président. Graham Potter, débauché à Brighton en septembre pour prendre la succession de Thomas Tuchel, est d’ailleurs très proche d’un licenciement à cause de sa chaotique série en cours : 6 points sur 21.

Le travail paye quand même

Malgré tout, le processus entamé par Todd Boehly est positif : le nom de Chelsea redevient très attractif sur le marché des transferts, alors que des joueurs très convoités comme Raphinha ou Jules Koundé ont snobé le club l’été dernier. La preuve avec la prochaine venue d’Enzo Fernandez, l’une des révélations de la Coupe du monde, qui était également dragué par d’autres grosses écuries de Premier League, et d’ailleurs.

En constituant l’été dernier une toute nouvelle équipe de recrutement expérimentée, le nouveau patron des Blues est aussi parvenu à débaucher plusieurs jeunes très prometteurs.

On pense à Wesley Fofana (22 ans), même s’il n’a quasiment pas joué à cause d’une blessure, Carney Chukwuemeka (19), Gabriel Slonina (18) ou plus récemment l’attaquant ivoirien David Dastro Fofana (20), débauché il y a quelques jours en Norvège, et le jeune Brésilien Andrey Santos (18) tout juste débarqué en provenance de Vasco de Gama. Avec eux, l’avenir s’annonce beaucoup plus radieux.

Il faudra toutefois encore du temps avant que le nouveau projet porte ses fruits et permette aux Blues de concurrencer à nouveau Manchester City, Arsenal et les autres. Mais en l’espace de 90 minutes, la magie de Graham Potter pourrait bien opérer à nouveau.

Le choc de ce jeudi contre la bande à Kevin De Bruyne ressemble en tout cas grandement au match de la dernière chance pour la manager des Blues, avant un deuxième affrontement avec City, dimanche en FA Cup.