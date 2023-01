L’effet CR7 à Riyad : un stade boîte de nuit, des journalistes du monde entier et plus de 2 millions de maillots déjà vendus

Pendant ce temps, les boutiques du club et les impressions de maillots ont poursuivi leur travail acharné entamé dès le lendemain de l’annonce de l’accord entre le Portugais et Al-Nassr. Et ce sont ainsi plus de 2 millions de maillots floqués à l’effigie de CR7, avec évidemment le numéro 7, qui ont été écoulés en 48 heures. Certains d'entre eux étaient évidemment déjà présents dans les tribunes de Mrsool Park pour accueillir leur héros dont le visage était déjà placardé sur de nombreux panneaux publicitaires de la capitale saoudienne.

La boutique a tourné à plein régime. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) ©AFP or licensors

"Dès que la présentation sera terminée, j'irai m'entraîner avec vous."

Amassées devant les grilles du stade plusieurs heures avant, ce sont ainsi 30 000 personnes qui scandaient d’une seule voix le nom de Cristiano Ronaldo en attendant son arrivée dans le stade. Ceux-ci ont patienté durant plusieurs heures avec un mini-concert du chanteur vedette saoudien Ayed puis une ambiance de boîte de nuit pour faire grimper la température.

Ronaldo partout en ville. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) ©AFP or licensors

Avant d’aller saluer les fans, le joueur a d’abord répondu aux questions de la presse, venue des quatre coins du monde. “D’habitude, il n’y a que deux ou trois journalistes”, a d’ailleurs ironisé l’entraîneur d’Al-Nassr, le Français Rudi Garcia.

”J’ai eu de nombreuses opportunités de jouer en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal, mais j’ai donné ma parole à Al Nassr”, s’est justifié le Portugais. “Ma carrière n’est pas terminée. J’ai choisi ce défi parce que je veux aider ce grand pays et ce club à se développer. J’ai battu tous les records en Europe et je veux en battre quelques autres ici.”

Là-bas, Ronaldo touchera 200 millions d’euros par an, jusqu’en 2025. “Ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique. Je me fiche de ce que les gens ont dit, j’ai pris ma décision. Je suis très heureux d’être là, je sais que la ligue est très compétitive, parce que j’ai vu plein de matchs.”

Cristiano Ronaldo tijdens voorstelling bij Al-Nassr: "Mijn werk in Europa zit erop" ©BELGA

CR7, qui a déjà émis son souhait de jouer le match de jeudi, a ensuite troqué son costume cravate contre son nouveau maillot jaune et bleu pour aller saluer ses nouveaux coéquipiers dans le vestiaire. “Je suis très heureux d’être ici et de relever ce défi”, leur a-t-il glissé. “Je suis venu ici pour gagner. Je sais que le groupe est fantastique, j’ai vu quelques matchs et j’apprécie la connexion que vous avez. Je suis ici pour aider l’équipe, profiter et donner le meilleur de moi-même. Je promets que dès que la présentation sera terminée, j’irai m’entraîner avec vous.”

Puis le moment tant attendu par les fans est arrivé. Dans une ambiance de folie coupée par quelques cris “Siuuu”, CR7 s’est exprimé, micro en main. “Je me sentais déjà bien accueilli lundi en arrivant dans le pays. Je vais tout donner pour vous. Ce que je veux réussir, c’est rendre les gens heureux, rendre le pays meilleur, pas que sur le plan du football”, a-t-il lancé. Prochain épisode jeudi avec le match face à Al-Ta’ee.