Le Fener a animé le début de la rencontre et a vu une frappe de Joshua King, l'attaquant norvégien associé à Batshuayi en attaque, heurter le poteau (11e). Par contre, Antalyaspor a pris les devants sur un service de Güray Vural repris de la tête par Haji Wright (14e, 1-0). Les visiteurs ont réagi mais Diego Rossi, Miguel Crespo et Lincoln Henrique se sont montrés imprécis et Serdar Aziz a placé sa reprise de la tête sur la transversale (43e).

Après la pause, Fenerbahçe a encore crié à la malchance lorsque une déviation de la tête de King a rebondi sur le poteau mais Batshuayi a surgi pour égaliser de la tête (55e, 1-1). Le Diable Rouge a signé un doublé en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Vural (62e, 1-2) avant de quitter la pelouse (85e).

Dans le bas du classement, Umraniyespor et Hatayspor avec Muhammed Mert sur le banc, ont partagé l'enjeu 2-2. Les visiteurs ont mené deux fois à la marque mais n'ont pu faire la différence alors qu'ils se sont retrouvés en supériorité numérique à la 78e. Au classement, Hatayspor est 15e (16 points) et Umraniyespor 18e (11 points)