Funérailles de Pelé: suivez le dernier hommage au Roi du foot en direct vidéo avec LN24

Lundi soir, il y avait encore une file d'un kilomètre devant les portes du stade du FC Santos. ©AFP or licensors

Après cette dernière visite débutera le cortège funéraire qui traversera Santos et mènera le cercueil de Pelé vers sa dernière demeure, un mausolée spécialement érigé au Memorial Necrópole Ecumênica où aura lieu une cérémonie de rite catholique dans la stricte intimité familiale. Le cortège passera notamment devant la maison de la maman du défunt footballeur.

À l’occasion de cet ultime adieu, LN24 propose une émission spéciale, à suivre dès 13h50 sur la chaîne TV et en haut de cet article. Divers invités du monde du football seront présents en plateau pour suivre l’événement, tels que les anciens Diables rouges Igor De Camargo, Enzo Scifo, Paul Van Himst et Philippe Vandewalle, ou encore Jonathan Lange (rédacteur en chef de Les Sports +), Daniel Renders (ancien entraîneur du RSCA), Pierre Migisha (ancien journaliste sportif), et Jean-Michel De Waele (professeur à l’ULB et spécialiste des questions de politique sportive).