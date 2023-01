Standard : une perte de 20 millions au dernier bilan

Le Standard a publié ses comptes annuels, quelques heures avant la fin de l’année 2022. Les comptes, arrêtés au 30 juin 2022, concernent à la fois l’ancienne direction, représentée par Bruno Venanzi (Jean-Yves Reginster et Mario Bronckaerts étaient également administrateurs), et la nouvelle, soit 777 Partners, représentée par Joshua Wander, Juan Arciniegas et Steven Pasko, dont les mandats, entamés le 9 mai 2022, courent jusqu’au 25 octobre 2027.