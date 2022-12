Brendan Rodgers défend le malheureux Wout Faes après ses deux buts contre son camp : “En 2e période, il a répondu de manière fantastique”

Kiernan Dewsbury-Hall avait donné l’avantage à Leicester après quatre minutes à Anfield Road, mais avant même la mi-temps, le score était de 2-1 après deux buts contre son camp de Faes. Sur le premier but, après 38 minutes, il s’est jeté sur la trajectoire d’un centre de la droite de Trent Alexander-Arnold et a vu le ballon se rendre malencontreusement dans le but. Sept minutes plus tard, un tir de Darwin Nunez est entré dans les filets via le poteau et le genou de Faes.

Hoeveel pech kan je hebben... 😱🇧🇪 pic.twitter.com/onJy9f9BBu — Play Sports (@playsports) December 30, 2022

”Le premier but contre son camp est une décision que vous prenez en tant que défenseur dans un match”, a analysé Rodgers. “Il n’y avait pas de réel danger. Le ballon serait arrivé dans les mains de Danny (gardien de but Ward, ndlr). C’est vraiment de la malchance, tout comme le deuxième but. Vous ne pouvez pas le prévoir. Wout joue brillamment depuis qu’il nous a rejoints au début de la saison. Il prend généralement les bonnes décisions. Pour une fois, ce n’était pas le cas.”

”Bien sûr, il est déçu maintenant, surtout avec le premier but”, a poursuivi Rodgers. “Mais il a un caractère fort. Wout n’a pas joué une minute lors de la dernière Coupe du monde, il pourrait donc avoir besoin de quelques matchs supplémentaires pour retrouver le rythme. Il a déjà montré le niveau qu’il peut atteindre. C’est malheureux, mais en seconde période, il a déjà répondu de manière fantastique.”

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s’est également senti désolé pour Faes. “Je l’ai aussi vécu une fois en tant que joueur, j’ai marqué deux buts contre mon camp dans un match. J’ai de la peine pour lui”, a déclaré l’Allemand.

”Le premier own-goal a été très malheureux. Ça ne pourrait pas être plus malheureux. Le deuxième but peut tomber quand on joue au football avec toute son intensité. La balle frappe le poteau et vous n’avez plus aucune réaction. Wout s’en sortira encore. Brendan va l’aider pour ça.”