”Il recommence à effrayer les défenses adverses” : Romelu Lukaku revient en force pour la reprise du championnat italien

La Gazzetta dello Sport a loué dans ses colonnes la performance du Diable rouge lors de la rencontre entre l’Inter Milan et Sassuolo. S’il n’a pas marqué, le Belge “redevient lui-même et recommence à effrayer les défenses adverses”, détaille le média italien. “Il continue de mettre du carburant dans le moteur, d’augmenter sa réactivité, de chercher obstinément le but. Quel que soit son compère offensif contre Naples, Romelu Lukaku est déterminé à démarrer l’année en force. Spaletti et son équipe sont prévenus”, conclut le quotidien.