Décès de Pelé: des hommages en Premier League, en Liga, en Ligue 1 et en Série A

Joueurs et arbitres porteront un brassard noir et une minute d'applaudissements sera observée au coup d'envoi, tandis qu'une photo de Pelé sera diffusée sur les écrans des stades lors de la 18e journée du championnat anglais, qui débute vendredi avec Liverpool-Leicester et West Ham-Brentford, a annoncé la Premier League au lendemain de la mort du "Roi" brésilien.