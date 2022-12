Radja Nainggolan de retour en Italie ? La presse transalpine y croit dur comme fer

Et selon la presse transalpine et plus particulièrement le Corriere dello Sport, c’est précisément cette troisième option qui serait privilégiée. Ainsi, pour le quotidien italien, Radja Nainggolan va signer un nouveau contrat avec Cagliari, le club de son cœur en Italie.

Cagliari, Miami ou… le Beerschot : qui osera relancer Radja le revanchard ?

Actuellement en Serie B, le club sarde pourrait offrir une bouée de sauvetage à l’un de ses plus grands joueurs de la dernière décennie. Nainggolan y a passé au total cinq ans et demi en trois passages, entrecoupés de piges à l’AS Rome et à l’Inter Milan. Le tout pour un total de 188 matchs avec le club qui l’a révélé au grand public.

Si Cagliari végète actuellement à une décevante 11e place dans l’antichambre de l’élite italienne, le club sarde reste ambitieux et veut remonter le plus vite possible en Serie A. L’entraîneur à succès Claudio Ranieri vient de reprendre les rennes de l’équipe. De quoi sans doute convaincre s’il le fallait encore l’icône locale Radja Nainggolan dont le transfert ne ferait que démontrer un peu plus les ambitions des Rossoblù.

Radja Nainggolan se lâche au Qatar : “Martinez aurait dû me dire qu’il ne m’aimait pas”