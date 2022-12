Pelé, roi des buteurs et cauchemar des statisticiens

+ A LIRE | Une légende du football s’est éteinte: le Roi Pelé est mort à l’âge de 82 ans

Une chose est certaine, le Brésilien, comme la fédération internationale et le célèbre livre des records, comptabilisent également les nombreux goals marqués lors des matches amicaux, et les nombreuses tournées avec Santos, son club de quasiment toujours, qui, à l’époque, multipliait les matchs de gala en Europe pour “monétiser” ses stars…

Il faut donc se concentrer sur les rencontres officielles, pour mieux appréhender le génie de ce serial buteur. Mais ici aussi, les statisticiens se contredisent !

Le Roi Pelé a passé l’essentiel de sa carrière sous le maillot noir et blanc du Santos FC. Il a joué 18 saisons (1956-1974) avec le club de l’État de São Paulo, y a marqué lors de rencontres officielles 643… ou 642 buts selon les sources, à une époque où les statistiques n’étaient pas aussi précises, et précieuses, qu’à l’heure actuelle, avant de terminer sa route en MLS, au Cosmos de New York, qu’il a rejoint à 34 ans, à l’été 1975. Selon le très sérieux compte Twitter @MessiStats, qui, avec son homologue brésilien @FutDados, a recompté tous les goals de Pelé quand, en décembre 2020, Messi a battu son record pour un club, la différence (643 ou 642) vient d’un match du championnat Paulista, du 19 novembre 1967, contre São Bento (1-1) : l’égalisation aurait été attribuée erronément à Pelé alors qu’il s’agissait en fait d’un but contre son camp de Luis Pereira (pas de VAR à cette époque, pour infirmer ou confirmer...).

MESSI 643 - 642 PELÉ pic.twitter.com/AZCq1IHRak — MESSISTATS 🐐 (@MessiStats_) December 19, 2020

Il n’en reste pas moins que, 643 ou 642, Messi a fait de toute façon mieux que le Roi en quittant Barcelone en 2021 avec 672 buts dans ses bagages catalans…

Donc, 642 buts avec Santos, plus 37 avec le Cosmos de New York, cela fait 679 goals inscrits en club, lors de matchs officiels. Reste à ajouter les buts marqués en sélection. Et ici aussi, ça se corse. Pelé a planté 77 roses avec le Brésil (record égalé par Neymar lors du Mondial 2022). Mais la Fédération brésilienne de football (CBF) conteste les chiffres de la Fifa. Selon la CBF, Pelé a inscrit 95 buts. Mais là aussi, sont comptabilisés des matchs du Brésil face à des clubs ou des sélections régionales, qui ne sont pas considérés comme officiels par la Fifa…

679 en clubs, 77 avec le Brésil, soit 756 buts “officiels”, le compte est bon… ou pas. Car le très sérieux site de référence des statisticiens, RSSSF. org, a recensé 778 buts (en 846 matchs), en y ajoutant des goals marqués avec la Seleção Paulista et l’équipe militaire de son pays…

Quand on aime Pelé, on ne compte pas…

Le jour où Pelé a marqué son 1 000e but

Le 19 novembre 1969, Pelé marquait le 1 000e but de sa carrière… matchs amicaux compris. Le Brésilien transforma un penalty en égalisant avec Santos face à Vasco de Gama…

Il reste une dizaine de minutes à jouer quand un défenseur local fauche Pelé parti seul vers le but. Penalty ! Le n°10 de Santos fait mine d’hésiter à le tirer, comme s’il voulait que son 1 000e but ne soit pas un vulgaire coup de réparation. Carlos Alberto, son capitaine, le convainc de prendre ses responsabilités. Le Roi s’empare alors du ballon, l’embrasse, le pose sur le point de penalty, prend un court élan et s’élance. Il prend tranquillement le gardien à contre-pied. Edson Arantes do Nascimento n’a pas inscrit son plus beau but, ce 19 novembre 1969, mais assurément l’un des plus symboliques de sa merveilleuse carrière.

“Avant de tirer ce penalty, je tremblais. J’avais peur de l’échec, confia-t-il, 50 ans plus tard, à La Gazzetta dello Sport. C’était trop de responsabilité pour moi. J’aurais préféré marquer dans le jeu plutôt que sur penalty. Oui, j’ai même pensé laisser tirer Carlos Alberto, qui était désigné pour les penaltys à Santos. Mais il a insisté pour que j’y aille. Je me disais : ‘Et si le gardien l’arrête ? Si je rate ? Si je tire sur le poteau ?’ Pour la première fois de ma carrière, je me suis senti très nerveux. Mais au final, j’ai marqué, et le terrain a été envahi…”

Les 80 000 personnes du stade Maracanã, ivres de joie, se sont précipitées sur la pelouse. Même les photographes étaient sur le terrain pour immortaliser ce moment de grâce. Le Roi Pelé, lui, piqua un sprint pour s’emparer du ballon, qui gisait au fond des filets, il le serra et l’embrassa. Après son but, des spectateurs ont remis au Brésilien un maillot floqué du numéro 1000. O Rei l’a enfilé, et effectué, en larmes, un tour d’honneur, accompagné d’une foule en délire, embrassant sans cesse le ballon. Edgardo Andrada, le gardien argentin de Vasco de Gama, était lui aussi en pleurs, mais de rage : “J’étais dévasté, désespéré. Je ne voulais pas être le gardien qui a encaissé le 1 000e but de Pelé…”