Neymar, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt : les stars du sport rendent hommage à Pelé

Pour Kyllian Mbappé, "l’héritage de Pelé ne sera jamais oublié", écrit la star française sur Twitter.

Cristiano Ronaldo a, lui aussi, tenu à adresser un long message au Roi Pelé. "Mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d’Edson Arantes do Nascimento. Un simple" au revoir "à l’éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier embrasse actuellement. Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd’hui et pour toujours. L’amour que tu m’as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé même à distance. Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra éternellement en chacun d’entre nous amoureux du football. Repose en paix roi pelé", écrit le Portugais sur Instagram.

La légende de l’athlétisme Usain Bolt : « Une légende du sport. Repose en paix, roi Pelé. »

Gary Lineker partage ses condoléances : « Pelé est décédé. Le footballeur le plus divin et l’homme le plus heureux. Il a joué un jeu dont seuls quelques élus se sont approchés. Il a hissé le trophée d’or le plus convoité dans cette belle chemise jaune dans les airs à trois reprises. Il nous a quittés, mais il restera toujours immortel dans le football. RIP Pelé."

"Repose en paix, Pelé", a réagi Lionel Messi. Le septuple Ballon d'or a publié son message sur Instagram, en légende de trois photos: deux de lui-même avec Pelé et une autre du légendaire Brésilien célébrant un but en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique.