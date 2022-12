1. 23 octobre 1940

João Ramos do Nascimento, footballeur du modeste club local, est loin de Três Corações (les Trois Cœurs), petite ville minière de l’État de Minas Gerais, lorsque son épouse, Céleste Arantès, donne naissance à leur premier enfant. Dondinho , comme on le surnomme, joue en déplacement. Il n’embrassera Edson (il voulait l’appeler Edison, comme le scientifique américain qu’il admire, mais l’état civil a oublié le "i"...) que quelques jours plus tard. "Avec ses jolies petites cuisses, il sera un jour footballeur professionnel" , prédit l’heureux papa, crispant Céleste qui, avec le salaire de misère de son footeux de mari, peine à faire bouillir la marmite. Et qui, trois ans plus tard, lorsque Dondinho se blesse gravement au genou, se retrouve encore plus démunie : son club est trop pauvre pour prendre en charge les soins. Les temps sont durs, la famille Arantès do Nascimento, qui s’est agrandie avec l’arrivée d’un deuxième fils, Zoca, survit dans une extrême pauvreté. Le salut vient d’un club de l’État voisin de São Paulo, Bauru AC, qui promet aussi à Dondihno un petit emploi d’ouvrier communal.

La tribu déménage, et s’installe dans la rue du Sept-Septembre (jour de l’Indépendance au Brésil), dans le quartier populaire de Bauru. C’est là, avec les gosses du quartier, que le petit Edson, que son papa surnomme affectueusement Dic o , va s’éveiller au football, grâce à une boule de chiffons ficelée avec force ou des pastèques trop mûres, dans une rue cabossée, théâtre de matchs acharnés…

2. 7 septembre 1956

L’équipe de quartier du petit Edson Arantès do Nascimento s’est organisée, et joue dans des championnats sous le nom de l’Ameriquinha (la Petite Amérique). Avec succès. Ce qui n’échappe pas à Waldemar de Brito, entraîneur de jeunes du Bauru AC. Le jeune Edson, que ses équipiers appellent désormais Pelé (la légende reste imprécise sur l’origine de ce surnom. Car il brillait sur les peladas , les terrains vagues ? Car il ne cessait de scander, en l’écorchant, le nom du gardien de l’équipe de son paternel, Bilé ?), épate la galerie, et, à 15 ans, il part faire un essai à Santos, à 500km de Bauru.

Quelques mois et quelques kilos supplémentaires plus tard, Edson dispute son premier match avec les pros. Santos joue aux Corintians de Santo André. Tite, l’ailier droit, se blesse en seconde période. Lula, le coach, décide de lancer Pelé, pas encore 16 ans, qui l’en remercie en marquant, après avoir éliminé un défenseur d’un magistral crochet, le premier de ses innombrables buts. La légende est en marche. Nous sommes en 1956, le 7 septembre… comme le nom de la rue de Bauru où Edson est devenu footballeur.

3. 7 juillet 1957

Pelé s’impose vite comme titulaire à Santos, et remporte son premier titre de meilleur buteur du championnat de São Paulo en 1957 (il le fut dix années consécutivement !), avec 36 goals.

Silvio Pirilo, le sélectionneur de l’équipe brésilienne, est sous le charme. Et, à la surprise générale, il le convoque pour une double confrontation contre l’Argentine en Coupe Rocca. "Faire jouer un gosse de 16 ans contre des adversaires aussi rugueux que les Albicelestes, c’est de la folie" , préviennent les sceptiques.

Le 7 juillet 1957, Pelé leur répond lors de son premier match avec la Seleção : il remplace son équipier de Santos Del Vecchio, et inscrit le seul but du Brésil, battu 2-1. Et lors du second match, titulaire, il signe son deuxième but lors de la victoire des Auriverdes (2-0) à São Paulo…

4. 28 juin 1958

Pelé a 9 ans lorsqu’en juillet 1950, après le Maracanãço (le Brésil perd "sa" Coupe du monde face à l’Uruguay au Maracanã), il lance à son papa, inconsolable : "Un jour, je la gagnerai pour toi, je te le promets." Promesse tenue le 28 juin 1958, en finale du Mondial suédois : face au pays hôte, Pelé, 17 ans, s’offre un doublé lors de la démonstration de la Seleção (5-2).

Il n’a pas beaucoup joué lors de cette Coupe du monde, à cause d’une blessure en préparation, mais fut décisif aux moments opportuns, comme lors de la demi-finale, avec un hat-trick parfait en 23 minutes contre la France. Il est, avec Mário Zagallo, le dernier survivant des Brésiliens qui ont disputé cette finale de 1958. Et reste encore aujourd’hui, le plus jeune vainqueur du trophée, il avait 17 ans et 249 jours…

5. 5 mars 1961

Pour beaucoup, ce fut l’un des plus beaux, si pas le plus beau, des innombrables buts de la carrière de Pelé. Le 5 mars 1961, lors d’un match de Santos contre Fluminense, Pelé remonte seul le ballon sur 70 m, élimine six joueurs, et trompe Castilho, le gardien adverse, d’un contre-pied brossé magique. Ce goal a été élu "plus beau but de l’histoire du Maracanã" selon la plaque commémorative posée au pied de la tribune d’honneur.

À la fin du match, les supporters de Fluminense, pourtant battus 3-1, l’embrassent, pour le remercier d’avoir été les témoins de son chef-d’œuvre, surnommé gol de plac a. Qui dispute au but marqué face à la Juventus en 1959 (un festival dans le rectangle avec un double "coup du sombrero" avant un lob de la tête sur le gardien) le titre de "plus beau but de Pelé"…

6. 2 juin 1962

Pelé joue sa deuxième Coupe du monde, au Chili. Le Roi a 21 ans, et veut forger sa légende. Il marque son territoire dès le premier match, en dribblant quatre joueurs mexicains et en marquant un nouveau but fantastique lors d’un succès 2-0. Mais se blesse tôt dans la deuxième rencontre contre la Tchécoslovaquie, le 2 juin 1962.

Il termine le match (les remplacements ne sont pas encore autorisés), mais le verdict est sans appel : déchirure des adducteurs de la jambe gauche. Son Mondial est terminé. La Seleção se trouve un nouveau leader : Garrincha, qui sera l’homme du sacre auriverde. Pelé est champion du monde une deuxième fois…

7. 19 novembre 1969

Edson Arantes do Nascimento n’a pas inscrit son plus beau but ce 19 novembre 1969, mais assurément l’un des plus symboliques de sa merveilleuse carrière. Le Brésilien transforme un penalty en égalisant avec Santos face à Vasco de Gama au Maracanã : c’est le 1 000e but de sa carrière !

Le Roi en marquera encore beaucoup d’autres. Sur l’ensemble de sa carrière, il estime en avoir inscrit 1 281 (en 1 363 matchs et 92 sélections internationales), mais le magique n°10 compte aussi ceux marqués lors des matchs amicaux, et les nombreuses tournées avec son club de quasiment toujours. Dans la ville de Santos, le 19 novembre est, depuis, consacré "jour Pelé".

8. 21 juin 1970

Pelé dispute, au Mexique, sa quatrième Coupe du monde en 1970, pour effacer le traumatisme de 1966 : agressé par tous les défenseurs européens, il a traversé, en fantôme, la World Cup 66 en Angleterre. Son succès quatre ans plus tard, à 29 ans, est la plus jolie des réponses. Et sa plus belle Coupe du monde.

Vainqueur de l’Italie 4-1 le 21 juin 1970 dans la plus magique des finales du tournoi de la Fifa, le Brésil remporte sa troisième étoile ! L’apothéose pour la plus éclatante Seleção de l’Histoire, magnifiée par le Roi Pelé, qui reste encore aujourd’hui le seul joueur à avoir gagné trois fois le trophée mondial… "J’ai disputé quatre Coupes du monde et j’en ai gagné trois. Je peux dire que Dieu m’a tout donné…"

9. 18 juillet 1971

Pelé fait ses adieux à l’équipe du Brésil, dont il a porté pour la 92e fois le célèbre maillot auriverde, frappé du n°10. La Seleção défie amicalement la Yougoslavie (score final 2-2) le 18 juillet 1971. Les 18 000 personnes qui garnissent le Maracanã se lèvent, pour une ultime ovation sous le bruit assourdissant des hélicoptères qui survolent le stade de Rio de Janeiro.

D’une seule voix, le public scande : "Fica ! Fica !" ( "Reste ! Reste !"). Pelé arrache son maillot, le brandit telle une offrande puis couvre son visage, pour essuyer ses larmes. Il n’enfilera plus sa vareuse or et verte, emportant avec lui les 77 buts marqués pour elle, record qui tient toujours…

10. 1er octobre 1977

Pelé quitte Santos en 1974, avec lequel il a remporté deux Coupes intercontinentales, deux Copa Libertadores, onze championnats de l’État de São Paulo et une Coupe du Brésil.

À 34 ans, et après dix-huit années passées au club, il espère une retraite aisée, mais ses déboires dans le monde des affaires l’obligent à rechausser les crampons pour purger ses dettes. Le Brésilien décide d’accepter la lucrative proposition du Cosmos de New York, dans le championnat nord-américain (NASL). Il participe à l’essor du soccer. En août 1977, il remporte le SoccerBowl (finale du championnat), avec Beckenbauer pour équipier. Son dernier titre. Le 1er octobre 1977, il organise son match d’adieu, entre les Cosmos et le Santos FC au Giants Stadium. Il joue une mi-temps pour chacun de ses deux clubs dans un match suivi par 700 millions de téléspectateurs. Le Roi a 37 ans. Il abdique.

Son palmarès

Clubs successifs : Bauru AC, Santos FC (1956 > 1974), Cosmos de New York (1974 > 1977).

Palmarès international : 3 Coupes du monde (1958, 1962, 1970), 2 Coupes intercontinentales (1962, 1963).

Palmarès national : 2 Copas Libertadores (1961, 1962), 11 fois champion de l’État de São Paulo (1956, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69 et 1973), 1 Coupe du Brésil (1968) avec Santos ; 1 fois champion des États-Unis avec le Cosmos de New-York (1977).

1 281 buts en 1 321 rencontres (1 088 buts en 1 114 matchs sous le seul maillot de Santos). Pelé a marqué 127 buts en une année (1959).

Nombre de sélections avec le Brésil : 92 (de 1957 à 1971) + 16 matchs non officiels.

Buts marqués avec le Brésil : 77 (+ 18 au cours des matchs non officiels).

Son record de buts en un match : 8 (Santos - Botafogo 11-0).

En Coupe du monde : 3 victoires (1958, 1962 et 1970). 12 buts en 4 phases finales. Bilan : 14 matchs, 12 victoires, un nul et une défaite.